POL-PDWO: Worms - Flucht vor Polizeisteife

Gestern Abend versuchte ein Wormser mit einem PKW vor einer Polizeistreife zu flüchten. Aufmerksam auf den Wagen wurden die Beamten gegen 21:15 Uhr in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße, da dieser plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark beschleunigte und in Richtung Leiselheim davonbrauste. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte der Fahrer des PKW seine Flucht vor der Polizeistreife in der Nievergoltstraße fort und bog schließlich in Richtung Diesterwegschule ab, wo er gestoppt werden konnte. Der 21-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen er sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

