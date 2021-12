Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Eigentümer eines roten SUV gesucht

Osthofen, Ziegelhüttenweg (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021, kam es gegen 12:30 Uhr im Ziegelhüttenweg in Osthofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 40-jährige Offsteinerin touchierte beim Rangieren einen dort geparkten roten SUV. Die 40-jährige entfernte sich vorerst von der Unfallörtlichkeit und meldete diesen erst eine Stunde später bei der Polizei. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Polizei Worms konnte der besagte rote SUV nicht mehr im Ziegelhüttenweg angetroffen werden, weshalb unklar ist, in welchem Ausmaß an diesem Sachschaden entstanden ist. Der Besitzer des besagten SUV wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Am Fahrzeug der 40-jährigen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell