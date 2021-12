Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Corona-Kontrolltag im Stadtgebiet Worms

Worms (ots)

Die Polizei Worms hat gemeinsam mit der kommunalen Ordnungsbehörde der Stadt Worms bei einem landesweiten Corona-Kontrolltag am Donnerstag, 2. Dezember 2021, insgesamt 134 Personen kontrolliert. Hierbei wurden in der Innenstadt 5 Ordnungswidrigkeiten nach der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz beziehungsweise nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt. Auf dem Wormser Weihnachtsmarkt wurde ein Verstoß gegen die Maskenpflicht erfasst, in drei Gaststätten wurden drei mangelhafte Kontakterfassungen festgestellt sowie bei einem Gast der fehlende vollständige Impfschutz bemängelt. Alle Betroffenen verhielten sich kooperativ und nahmen die Kontrollen positiv auf, die Sorge in der Gastronomie vor weiteren Einschränkungen war jedoch spürbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell