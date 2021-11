Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Skoda beschädigt

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es an der Straße Hermelingdiek in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 18 und 7.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda Octavia. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

