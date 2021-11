Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Haren (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Hollandstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 66-jährige Fahrer eines Mercedes war mit seiner 58-jährigen Beifahrerin gegen 18.40 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in Richtung Hollandstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Holladstraße übersah der Mercedes-Fahrer den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 40-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Insassen im Mercedes wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der 40-jährige Fahrer des VW sowie seine siebenjährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell