Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Schüttorf (ots)

Am Sonntag kam es auf der A30 bei Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Gegen 11 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines BMW mit seiner 25-jährigen Beifahrerin in Richtung Hannover unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Auf der Autobahn kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell