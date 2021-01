Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Weißenburger/Geschwister-Scholl-Straße sind am Donnerstagnachmittag (14. Januar) drei Personen leicht verletzt worden.

Zum Unfallzeitpunkt gegen 16 Uhr befuhr ein 31-jähriger Dortmunder mit seinem Auto die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Osten. Er wollte nach links in die Gronaustraße abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 29-jährigen Dortmunders. Dieser war auf der Gronaustraße in Richtung Süden unterwegs und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus auf die Weißenburger Straße fahren.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 29-Jährige und seine 33-jährige Beifahrerin aus Dortmund sowie die Beifahrerin des 31-Jährigen (22, ebenfalls aus Dortmund) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro.

