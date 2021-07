Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Haltendes Auto übesehen

Nicht aufgepasst hatte ein Motorradfahrer am Donnerstag in Donzdorf.

Der 48-Jährige fuhr mit seiner Suzuki in der Süßener Straße. Hierbei übersah er gegen 17.45 Uhr eine 24-Jährige Audi-Fahrerin. Die hatte aufgrund des Verkehrs halten müssen. Das Motorrad fuhr dem Audi in das Heck. Bei dem Unfall stürzte der Kradlenker und verletzte sich leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

