Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Beschädigter PKW durch Steinwurf

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 26.03.2021, 17:00 Uhr bis zum 27.03.2021, 06:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, einen weißen Fiat 500, in der Straße Am Eiskeller in Fahrtrichtung Foltzring in Frankenthal am rechten Fahrbahnrand. Als seine Ehefrau morgens zum PKW kam, stellte sie eine deutliche Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Wie es sich später herausstellte, wurden die vordere sowie die hintere Scheibe an der Beifahrerseite und der rechte Außenspiegel mittels eines roten Backsteins beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell