Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Von Fahrbahn abgekommen

Spelle (ots)

Am Sonntag kam es gegen 22.45 Uhr auf der Moorstraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war in seinem VW auf der Moorstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell