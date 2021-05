Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Container auf Baustelle aufgebrochen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 12.05.2021, bis Montag, 17.05.2021, haben Unbekannte in Friedlingen auf einer Baustelle in der Colmarer Straße einen Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Baucontainer beträgt auch etwa 1.000 Euro.

