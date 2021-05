Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fußgänger auf Fußgängerüberweg angefahren

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.05.2021, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Schwörstadt. Zwischen der Schwedenstraße und der Martinstraße übersah sie einen 57-jährigen Fußgänger, welcher sich dort auf einem Fußgängerüberweg befand. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dieser wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Offensichtlich war der Fußgänger alkoholisiert. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell