Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rentnerin fährt Schlangenlinien

Worms (ots)

Gestern Abend ist einem Zeugen eine 79-Jährige in Worms aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen. Die "rote" Ampel in der Gutleutstraße nutze er, die Fahrerin anzusprechen und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei "grün" setzte die Frau allerdings unmittelbar ihre Fahrt fort und sollte durch die hinzugezogene Polizeistreife in der Kolpingstraße gestoppt werden. Ungeachtet der Haltesignale fuhr sie zunächst in Schlangenlinien auf die B47 in Richtung Monsheim, wo sie schließlich angehalten und kontrolliert werden konnte. Mit 1,39 Promille Atemalkohol war für sie die Fahrt beendet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell