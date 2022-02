Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen - Polizei sucht Unfallverursacher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neuhaus, Sandkrugstraße

10.02.2022, 17.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag kam es auf der Sandkrugstraße zu einem Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr in dessen Folge zwei weitere Pkw beteiligt waren. Zwei Personen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr eine Polo-Fahrerin die Sandkrugstraße in Richtung Danndorf. In Höhe der Straße Burgallee musste sie plötzlich stark abbremsen, da ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer ihr die Vorfahrt nahm. Eine hinter dem Polo fahrender 56-jähriger Golf-Fahrer musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen, kam jedoch noch rechtzeitig zum Stehen. Einer hinter dem Golf fahrenden 38 Jahre alten Wolfsburgerin gelang dies nicht. Während sie ebenfalls kräftig auf die Bremse trat, wich sie nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern mit dem Vordermann zu verhindern. Dabei stieß sie mit einem 54-jährigen Ehepaar zusammen, dass ihr mit einem Golf Variant auf der Sandkrugstraße entgegenkam.

Dabei kam der Pkw von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. An dem Golf Variant entstand Totalschaden, an den anderen Pkw Sachschäden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem vor der Polo-Fahrerin abbiegenden Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell