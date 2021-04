Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Plakatwand angezündet - Bundespolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Troisdorf (ots)

Am späten Samstagnachmittag (24. April) zündete ein Mann am Bahnhof Troisdorf angerissene Plakatfetzen einer Werbetafel an. Zum Glück informierte ein aufmerksamer Zeuge umgehend die Polizei und das Feuer breitete sich nicht aus.

Gegen 17:00 Uhr beobachtete ein 35-jähriger Reisender auf Bahnsteig 1 einen Mann, der versuchte mit einem Feuerzeug ein Plakat einer großen Werbetafel anzuzünden. Nachdem die Plakatreste zunächst Feuer fingen und brannten, erlosch die Flamme kurze Zeit später selbstständig. Obwohl der Untergrund des Brandobjektes aus Holzplatten bestand, blieb ein größerer Brand glücklicherweise aus. Lediglich der Aluminiumrahmen, durch Ruß-Anhaftungen, und das Plakat selbst wurden beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht hier noch aus. Alarmierte Kräfte der Landespolizei stellten den tatverdächtigen 50-Jährigen, nahmen ihm insgesamt sechs Feuerzeuge ab und übergaben ihn in die Obhut der eintreffenden Bundespolizisten. Die Beamten stellten die Feuerzeuge als Beweismittel sicher, fertigten Fotos der Sachbeschädigungen und leiteten ein Strafverfahren wegen "Brandstiftung" ein. Zum Grund seiner zündenden Idee schwieg der Troisdorfer.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell