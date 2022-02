Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Wulfersdorfer Straße, K 63

08.02.2022, 16.20 Uhr

Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Schöningen um 16:20 Uhr auf der Wulfersdorfer Straße in Büddenstedt einen Fahrzeugführer, der mit seinem Skoda Octavia die Kreisstraße 63 aus Richtung Offleben in Richtung Helmstedt befuhr.

Bei der Kontrolle des 21 Jahre alten Fahrzeugführers aus Helmstedt, konnte der 21-Jährige den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Eine Führerscheinrecherche ergab, dass der 21-Jährige zwar eine Fahrerlaubnis besitzt, aber in der Vergangenheit wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten war.

Ein Drogentest vor Ort ergab, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand. Daraufhin wurden dem Fahrzeugführer im Helmstedter Klinikum zwei Blutproben entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell