POL-WOB: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen (Wiederholungsmeldung mit Konkretisierung)

Wolfsburg (ots)

Lehre Berliner Straße, Boimstorfer Straße 09.02.2022, 07.45 Uhr

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Boimstorfer Straße, Berliner Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand warteten mehrere Pkws, die von der Boimstorfer Straße auf die Berliner Straße abbiegen wollten bei Rotlicht an der dortigen Lichtsignalanlage.

Als diese auf Grün sprang fuhren die wartenden Pkw an und bogen auf die Berliner Straße in Richtung Wendhausen ein.

Hier kam es im Kreuzungsbereich zu einer Verkehrssituation die eine PKW-Führerin nur durch eine Vollbremsung meistern konnte. Ein unbekannter Fahrzeugführer der auf der Berliner Straße aus Richtung Flechtorf in Richtung Braunschweig unterwegs war, fuhr unter Missachtung des Rotlichts in die Kreuzung ein. Danach fuhr er laut hupend in Richtung Braunschweig davon.

Da die Berliner Straße zu der Uhrzeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer, Wartende an Bushaltestellen die Situation beobachtet haben.

Zeugen, aber auch gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lehre oder der Rufnummer 05353/94105 zu melden.

