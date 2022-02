Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt eines 26-Jährigen endet mit Unfall - Polizei erwischt zwei weitere betrunkene Fahrzeugführerinnen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wendschott, Landesstraße 290/Alte Schulstraße 10.02.2022, 23.00 Uhr

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

11.02.2022, 00.20 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Frankfurter Straße 11.02.2022, 01.20 Uhr

Gleich drei Trunkenheitsfahrten innerhalb kürzester Zeit stellte die Polizei Donnerstagnacht in Wolfsburg fest. Ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte mit 1,25 Promille einen Verkehrsunfall an der Westumgehung in Wendschott und flüchtete. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Eine 33 Jahre alte Fahrradfahrerin und eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin hatten ebenfalls so viel Alkohol getrunken, dass Blutproben entnommen werden mussten.

Aufmerksame Zeugen verständigten am späten Donnerstagabend die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem sie in Wendschott an der Westumgehung Ecke Alte Schulstraße einen VW Golf in einem Graben vorfanden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung B 188 kommend, auf der L290, Westumgehung unterwegs. Als der Wolfsburger nach rechts in die Alte Schulstraße einbiegen wollte, kam er jedoch aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Dabei wurden eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Pkw war ebenfalls stark beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte weder einen Fahrer noch sonst eine Person festgestellt werden. Vorsichtshalber hatte die Feuerwehr den Bereich schon abgesucht. Nur kurze Zeit später wurde der Halter an seiner Wohnanschrift durch Beamte angetroffen. Hier stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann auch um den Fahrer des verunfallten Pkw handelte. Die Polizeibeamten nahmen Atemalkoholgeruch wahr und ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,25 Promille bei dem 26-Jährigen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde. Der Führerschein des Wolfsburgers wurde sichergestellt. Der Golf war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nun muss sich der Pkw-Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Gegen 00.35 Uhr wurde durch eine Zivilstreifenbesatzung eine 33-jährige Wolfsburgerin an der Heinrich-Nordhoff-Straße angetroffen, die offensichtlich mit ihrem Fahrrad gestürzt war. Sofort entschlossen sich die Beamten, der Zweiradfahrerin zu helfen. Die Frau war glücklicherweise nicht verletzt, jedoch offensichtlich stark alkoholisiert. Die Wolfsburgerin führte freiwillig einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 2,25 Promille ergab. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Etwa eine Stunde später war eine 19-Jährige mit einem Mitfahrer in Westhagen auf der Frankfurter Straße mit einem E-Scooter unterwegs. In der Nähe einer Zivilstreife stürzten die beiden mit dem Roller. Auch in diesem fall wurde bei der Hilfeleistung durch die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der E-Scooter-Fahrerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,78 Promille, woraufhin bei der jungen Frau eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

