POL-WOB: Unsinniges Umherfahren, lautes Hupen und Beamtenbeleidigung - Bußgeld und Strafanzeige

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Dresdener Ring

13.02.2022, 00.15 Uhr - 00.30 Uhr

Weil er sinnlos umherfuhr und dabei mehrfach laut hupte wird sich ein 25 Jahre alter Fahrzeugführer demnächst auf ein Bußgeld einstellen. Dem nicht genug: als er von den Beamten gestoppt und nach dem Grund für sein Verhalten gefragt wurde, reagierte er aggressiv den Beamten gegenüber und beleidigte diese.

Eine Polizeistreife hatte am frühen Sonntagmorgen zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr am Dresdener Ring in Höhe der Neubrandenburger Straße einen Einsatz wegen einer Sachbeschädigung. Dieses schien den 25-Jährigen zu belustigen, denn er fuhr mehrfach mit seinem VW Golf an den Beamten vorbei, wendete und kam laut hupend zurück.

Die Beamten schauten sich das Verhalten mehrere male an und stoppten schließlich den 25-Jährigen und befragten ihn nach dem Grund seiner Fahrerei und des lauten Hupens. Der 25-Jährige schien sich keiner Schuld bewusst, ganz im Gegenteil: Er reagierte in aggressiver Weise auf die Fragen des kontrollierenden Beamten und beleidigte diesen.

Der nun bekommt der 25-Jährige Ordnungswidrigkeitenanzeigen, wegen vermeidbarer Abgasbelästigung durch sinnloses Hin- und Herfahren, missbräuchlicher Benutzung der Warneinrichtung und eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Das Verhalten kann den Fahrzeugführer mit insgesamt 100 Euro Bußgeld und 10 bis 30 Tagessätzen wegen Beleidigung teuer zu stehen kommen.

