Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Klöppelstraße/Gartenstraße

Polch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag den 27.05.2021, 17:00 Uhr bis Freitag den 28.05.2021, 09:10 Uhr wurde die Leuchtreklame eines Tattoo-Studios in der Klöppelstraße in Polch beschädigt. Vermutlich stieß ein größeres Fahrzeug beim Abbiegen gegen diese. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An der Anstoßstelle in einer Höhe von über 3 Metern konnten blaue Farbanhaftungen sichergestellt werden. Unfallverursachend dürfte vermutlich ein LKW oder Bus gewesen sein, welcher rechtsseitig in einer Höhe von über 3 Metern beschädigt sein dürfte. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell