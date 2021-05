Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW und 2 leicht verletzten Personen

Gem. Kottenheim, K 93 - B 262 (ots)

Ein 25-jähriger PKW-Fahrer befuhr heute gegen 14.27 h die K 93 von Kottenheim her kommend in Richtung Mendig und bog dann an der Einmündung zur B 262 nach links ab. Hierbei missachtete er den Vorrang der ihm aus Richtung Mendig entgegenkommenden 29-jährigen PKW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge gegen einen dritten PKW einer 55-jährigen PKW-Fahrerin geschleudert, der in der Abfahrt der B 262 stand. Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht verletzt. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell