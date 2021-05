Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Grafschaft-Birresdorf (ots)

Am 25.05.2021 gegen 18:35 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Grafschaft-Birresdorf in Höhe der Talstraße 7a eine Verkehrsunfallflucht.

Laut Zeugen kam ein dunkler BMW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rechtsseitig von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Anschließend beschädigte der PKW einen Mast des dortigen Verkehrsspiegels.

Das Fahrzeug sei im Anschluss über einen Feldweg in Richtung Nierendorf von der Unfallstelle geflüchtet.

Bei dem Unfallgeschehen wurde das Fahrzeug im vorderen, rechten Bereich beschädigt. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Fahrzeug soll laut mehreren Zeugen mit zwei Personen besetzt gewesen sein.

Hinweise auf das Fahrzeug bzw. die Personen bitten wir an die zuständige Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu senden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell