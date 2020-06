Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (28.06.2020) an der Erdmannhäuser Straße zwei 45 und 46 Jahre alte Frauen sexuell belästigt. Die zwei Frauen beobachteten den Unbekannten gegen 17.10 Uhr, wie er auf Höhe eines Gemeindezentrums hinter einem Baum stand, sein Glied in der Hand hatte und die Frauen anschaute. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn aber nicht mehr an. Er soll etwa 45 Jahre alt und zirka 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Er soll eine sportliche Figur und beinahe eine Glatze mit dunklem Haaransatz haben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell