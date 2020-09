Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen -Fahrer nach schwerem Verkehrsunfall flüchtig

Karlsruhe (ots)

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte waren das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 613 zwischen Schöllbronn und Völkersbach am Sonntagmorgen. Der bislang unbekannte Fahrer eines Daimler Benz fuhr gegen 02.15 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von Schöllbronn nach Völkersbach und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Bankett zum Stillstand. Die nicht angegurtete 20-jährige Beifahrerin wurde zwischen Pkw und Böschung eingeklemmt und schwer verletzt. Von den vier weiteren Fahrzeuginsassen wurden drei leicht und einer schwerverletzt. Der Fahrer des verunfallten Daimler Benz verließ unerkannt die Unfallstelle nachdem Ersthelfer eingetroffen waren. Zu seiner Identität machten die Fahrzeuginsassen keine Angaben. Da davon auszugehen war, dass dieser ebenfalls Verletzungen davongetragenhatte, wurde die Umgebung mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Malsch, Schöllbronn und Gaggenau abgesucht. Die Person konnte nicht aufgefunden werden. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Am Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst Karlsruhe übernommen Heike Umminger, Pressestelle

