Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in Jünkerath, PKW zerkratzt

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022, wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in Jünkerath ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Bislang unbekannte Täter nutzten bei der Tatausführung vermutlich einen spitzen Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen bzw. möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell