Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 17.06.2021 zwischen 08:40 Uhr und 14:20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der REHAMED GmbH in der Saynstraße in Hachenburg ordnungsgemäß geparkter PKW (VW Golf, silber) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermtl. beim Ein-/Ausparken an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-9558-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell