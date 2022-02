Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 13. Februar 2022, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke VW wurde im Bereich Hahnerweg 6 in Wittlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken an der vorderen Stoßstange erheblich beschädigt.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sollte es Zeugen für den Unfall geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell