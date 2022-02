Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmittag ist es an der Kreuzung K 6916/B 296, an der Grenze zum Landkreis Tübingen, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 59-Jährige war gegen 12.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Breitenholz in Richtung Reusten unterwegs. An der Kreuzung mit der B 296 hielt sie zunächst an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 3er BMW eines 24-Jährigen, der in Richtung Ammerbuch fuhr. Beide Fahrzeuge wurden in der Folge nach rechts abgewiesen und kamen in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuglenker sowie ein 30 Jahre alter Mitfahrer im BMW erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (rn)

