POL-WI: Verfolgungsfahrt nach Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, BtM-Verstoß und anschließender Festnahme

Wiesbaden (ots)

Am 16.02.2022 gegen 23:45 Uhr beabsichtigte eine Streife der PAST Wiesbaden auf der A66 kurz vor der AS Nordenstadt in Fahrtrichtung Frankfurt ein Fahrzeug mit Wiesbadener Kennzeichen einer Kontrolle zu unterziehen. Mittels Signal "Polizei - Bitte Folgen" sollte das Fahrzeug an der Anschlussstelle von der Autobahn gelotst werden. Zunächst folgte das Fahrzeug der Streife, beschleunigte jedoch kurz vor der Anschlussstelle Nordenstadt und fuhr in hohem Tempo (160 km/h) auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt davon. Die Streife folgte dem Fahrzeug daraufhin. Kurz vor der AS Marxheim verringerte der Fahrzeugführer die Geschwindigkeit und fuhr an der Anschlussstelle Marxheim von der Autobahn ab in Richtung Ortsmitte Marxheim. Dort überfuhr das Fahrzeug zunächst eine rot zeigende Ampel, bevor die Fahrt durch ein Wohngebiet im Ortsteil Marxheim weiterführte. Hierbei gefährdete der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver und ein Überfahren einer Verkehrsinsel.

Im Bereich der B519 Ortsausgang Marxheim in Höhe eines Autohauses stoppte das Fahrzeug, der Fahrzeugführer verließ das Fahrzeug und flüchtete in die nah gelegene Feldgemarkung. Nach kurzer Nacheile einer hinzugezogenen Streife, konnte der Beschuldigte noch auf einem Acker festgenommen werden.

Bei der Personalienfeststellung vor Ort stellte sich heraus, dass der männliche Fahrzeugführer noch per Haftbefehl gesucht wurde.

