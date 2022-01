PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: A3 Wiesbaden - Limburg - Vollsperrung - Schneefall - Quer stehende LKW!

Wiesbaden (ots)

Aktuell, 08.01.2022, 04:30 Uhr ist die BAB 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der AS Limburg Süd in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Aufgrund des starken Schneefalls und quer stehender LKW kommt der Räumdienst in den Steigungsbereichen nicht durch. Verkehrsteilnehmer die sich auf dem Streckenabschnitt im Stau befinden müssen sich gedulden. Bitte beachten sie die Rundfunkwarnmeldungen.

