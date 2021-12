PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rauchender Gefahrgut-Sattelzug auf der A3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Am Montagabend,13.12.2021 gegen 21:54 Uhr meldet sich der 48 jährige, türkische Fahrer eines litauischen Gefahrgutsatteltanklastzuges über Notruf bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Sattelzug bereits auf dem Standstreifen ca.2 km vor der AS Limburg-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt. Aufgrund einer Rauchentwicklung am Sattelzug und der Gefahrgutladung im Tank war dem Fahrer sehr unwohl. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges bezüglich der Rauchentwicklung stellte er fest, dass Flüssigkeit vom Sattelzug tropft. Da sich die Gefahrenstelle unmittelbar neben der ICE Strecke befand, wurde die sofortige Sperrung der ICE-Trasse über die Bundespolizei Frankfurt am Main veranlasst. Aufgrund der schnellen Reaktion der Feuerwehr Elz und der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte innerhalb kurzer Zeit der Fall geklärt werden. Die ICE-Strecke wurde freigegeben. Der nagelneue Sattelzug hatte eine "Heiße Bremse" und litt nicht an Ladungsverlust, sondern lediglich das sich im doppelwandigen Tank gesammelte Kondenswasser trat an der dafür vorgesehenen Stelle aus. Im Anschluss konnte der Fahrer seine Fahrt unbeschadet fortsetzen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell