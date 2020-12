Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Maskenkontrolle Messer gezückt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Weil er keine Maske trug, wurde ein bisher unbekannter Mann am Mittwoch (16.12.2020) gegen 15.15 Uhr im Bereich der Prinzregentenstraße vom Kommunalen Vollzugdienstes kontrolliert. Während der Kontrolle zückte der Mann plötzlich ein Messer und bedrohte die Beamten der Stadt Ludwigshafen. Anschließend ergriff er die Flucht und entkam. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Polizei such nun Zeugen. Der Mann war zwischen 16 und 20 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

