PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Verletztem nach Verfolgungsfahrt

Wiesbaden (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde von einem Zeugen ein schwarzer BMW gemeldet, weil damit mehrfach rechts überholt und in Schlangenlinien gefahren wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug auf der A3, zwischen der AS Idstein und der AS Bad Camberg Richtung Köln.

Das Fahrzeug sollte an der AS Diez von einer Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden von der BAB gelotst werden, zwecks Kontrolle.

Zunächst hatte es auch den Anschein, dass der Fahrer des BMW´s dem nachkam, dieser zog aber im letzten Moment doch nach links, beschleunigte stark und fuhr weiter auf der A 3 Richtung Köln.

Hierbei benutzte er zum Überholen den Seitenstreifen. Beim Wechsel nach links übersah er ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Fahrzeug und kollidierte seitlich mit diesem. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und blieben stark beschädigt auf der Fahrbahn in Höhe Nentershausen, in Rheinlandpfalz, bei Kilometer 95,00 stehen.

Der Beschuldigte flüchtete sofort zu Fuß, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Wie sich später herausstellte stand der 34-jährige deutsche Staatsangehörige aus Mühlhausen/Thüringen unter Alkoholeinfluss und war auch nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug der geschädigten Unfallbeteiligten war ein Hund, der schwer verletzt wurde. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 80000 Euro. Die A 3 musste für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell