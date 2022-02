Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Hoher Sachschaden nach Brand einer Fräsmaschine

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag geriet gegen 12:45 Uhr in einer Firma in der Industriestraße in Renningen eine Fräsmaschine in Brand, nachdem sich mutmaßlich Späne durch Funkenflug entzündet hatten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein Bedienfehler zur Brandverursachung geführt hat. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mindestens 250.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Renningen war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell