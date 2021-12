Polizei Eschwege

POL-ESW: Scheunenbrand in Meißner-Vockerode; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

-Folgemeldung-

Heute Morgen kam es in der Ortslage von Meißner-Vockerode in der Schwalbenthaler Straße zu einem Scheunenbrand. Auf einem Privatgrundstück ist ein Scheunengebäude, welches u.a. zur Lagerung von Holz und Kohle verwendet wurde, aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten und letztlich gänzlich niedergebrannt. Personen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 150.000 Euro.

(s. PM vom 01.12.2021, 08.39 Uhr)

Die akuten Löscharbeiten sind zwar abgeschlossen, dennoch sind noch umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr im Gange, die nach wie vor die Sperrung der Schwalbenthaler Straße in beide Richtungen erforderlich machen.

Die Kripo Eschwege hat die weiteren Ermittlungen übernommen, konnte die Brandstätte bislang aber nur aus entsprechendem Abstand begutachten, da eine andauernde Hitzeentwicklung ein Betreten der Brandstätte bislang nicht möglich macht.

Da zur Brandursache daher bislang noch keine Aussage getroffen werden kann, können eventuell auch Hinweise aus der Bevölkerung hilfreich sein und zur Klärung des Brandgeschehens beitragen.

Von daher bittet die Kripo in Eschwege um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0, sofern Anwohner, Zeugen oder auch Verkehrsteilnehmer verdächtige Wahrnehmungen am frühen Mittwochmorgen, insbesondere in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr, gemacht haben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell