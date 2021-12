Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.12.2021 -Verkehrsunfälle-

Pkw beim Ausparken beschädigt und geflüchtet; Verursacherin ermittelt

Aufgrund von Zeugenhinweisen ist eine Autofahrerin ermittelt worden, die am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Eschwege in der Straße "Am Bahnhof" ein Auto beschädigt hat und anschließend davongefahren war. Laut Unfallbericht kam es gegen 09.30 Uhr zu dem Vorfall, wo die aus Gerstungen stammende 64-jährige Verursacherin rückwärts ausparkte und dann den Wagen eines 54-Jährigen aus Eschwege beschädigte. Anschließend setzte die Verursacherin die Fahrt fort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Unfallflucht. Der Schaden am Auto der Verursacherin liegt bei 500 Euro. Der andere Pkw wurde mit 1200 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Zaun durch Verkehrsteilnehmer beschädigt; Verursacher flüchtig

Am Dienstag ist zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr in Herleshausen in der Eisenacher Straße /Ecke Industriestraße eine Grundstücksumzäunung von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der entstandene Schaden an dem Maschendrahtzaun und den insgesamt sechs Metallpfosten ist noch nicht abschließend beziffert. Die Polizei in Sontra ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Auffahrunfall; Schaden 5500 Euro

Zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen kam es heute Morgen gegen 06.45 Uhr. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Sontra hatte in Höhe des "Gut Wellingerode" zu spät erkannt, dass ein ihr vorausfahrender 52-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt bei 5500 Euro.

