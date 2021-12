Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.12.21 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Grabschmuck

Zwischen dem 21.11.21 und dem 28.11.21 wurde vom Friedhof in Bad Sooden-Allendorf (Stadtteil Allendorf) der Grabschmuck von einer Grabstätte entfernt und offensichtlich gestohlen. Der Schaden wird mit 70 EUR angegeben. Neben Diebstahl ermittelt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf auch wegen Störung der Totenruhe. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:30 Uhr kam es heute Morgen auf der B 7 in der Gemarkung von Datterode zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 61-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

In der Oberburgstraße in Witzenhausen touchierte heute Vormittag, um 10:30 Uhr, eine 55-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw beim Rangieren auf einem Parkplatz eine Straßenlaterne, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

versuchter Einbruch

Zwischen dem 29.11.21, 18:00 Uhr und dem 30.11.21, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die verschlossene Tür zu einem Gebäude der Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung in der Steinstraße in Witzenhausen gewaltsam zu öffnen. Aufgrund guter Sicherungsvorkehrungen gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. An der Tür entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

