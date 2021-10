Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über Kellerfenster in Doppelhaushälfte eingebrochen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitagvormittag, 10 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte "in der Steig", indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Im Innern des Anwesens wurden mehrere Schränke und Schubläden durchwühlt. Das entwendete Diebesgut sowie die Schadenssumme werden derzeit noch in Erfahrung gebracht. Durch die zentrale Kriminaltechnik werden derzeit gesicherte Spuren ausgewertet. Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Sollten Zeugen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim (Tel.: 06201/1003-0) in Verbindung zu setzen.

