POL-MG: Diebstahl von Werkzeugen aus einer Baustelle

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Wochenende aus einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus an der Franziskanerstraße im Stadtteil Am Wasserturm mehrere Baumaschinen entwendet.

Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen Samstag, 4. Dezember, 15 Uhr, und Montag, 6. Dezember, 7.30 Uhr. Der oder die Täter stahlen zahlreiche Werkzeuge und Baumaschinen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

