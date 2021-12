Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pfefferspray-Angriff in der Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Bei einer Auseinandersetzung an der Hindenburgstraße am Samstagabend, 04.12.2021, ist ein 31-jähriger Mann durch Pfefferspray verletzt worden.

Ein Zeuge beobachtete gegen 23:30 Uhr eine verbale Streitigkeit zwischen dem 31-Jährigen und sechs anderen Männern an der Hindenburgstraße kurz vor dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Einer der Männer habe den 31-Jährigen dann plötzlich mit Pfefferspray besprüht. Die Gruppe sei dann anschließend in Richtung Bahnhof davon gelaufen. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler bitten Zeugen sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

