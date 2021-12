Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Überraschte Einbrecher flüchten mit PKW über die A52

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruchsversuch an einem Mehrfamilienhaus in Windberg in der Nacht zu Montag. 06.12.2021, haben die Bewohner die Täter vermutlich gestört. Diese flüchteten daraufhin mit einem Auto über die A52.

Gegen 02:30 Uhr hörten die beiden Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Holbeinstraße merkwürdige Geräusche an der Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses. Sie stellten daraufhin fest, dass sich zwei unbekannte Männer sehr verdächtig vor der Tür verhielten. Eine Person schien die Umgebung zu beobachten, während die andere Person vor dem Gebäude auf und ab ging. Die beiden Bewohner verständigten deshalb die Polizei. Kurz darauf stiegen die beiden Verdächtigen in ein silbernes Auto und fuhren davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte das mutmaßliche Fluchtauto von einer Polizeistreife an der Kaldenkirchener Straße gesichtet werden. Der Fahrer des verdächtigen Fahrzeugs fuhr daraufhin mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung der Autobahnauffahrt A52 Roermond. Zwei Streifenwagen versuchten zu dem Auto aufzuschließen, verloren aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit den Sichtkontakt. Die weitere Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

An der Hauseingangstüre des betroffenen Mehrfamilienhauses konnte die Polizei im Nachgang deutliche Hebelmarken und Beschädigungen feststellen.

Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, circa 20-25 Jahre alt, sehr schlank, circa 170 cm groß, Jogginghose, Basecap, dunkle Daunenjacke, europäisches Erscheinungsbild

2. 2.Person: Männlich, circa 40-45 Jahre alt, athletische/kräftigere Statur als Person 1., circa 180 cm groß, dunkle Daunenjacke, europäisches Erscheinungsbild

Weitere Einbrüche am Wochenende:

Unbekannte sind am Samstag, 04.12.2021, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 11:40 Uhr und 18:00 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zum Haus. Anschließend hebelten sie die Eingangstür zur Wohnung auf und durchsuchten danach die Räume. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Täter Bargeld mit.

Diebe haben sich am Freitag, 04.12.2021, zwischen 10:30 Uhr und 20:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Matthiasstraße verschafft. Die Täter gelangten durch den Garten an die Rückseite des Hauses. Dort kletterten sie auf einen Balkon und brachen gewaltsam die Tür zu einer Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell