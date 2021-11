Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Wohnungen - Polizeiberatung schützt vor Einbrüchen

Neuss (ots)

In der Zeit von Mittwoch (17.11.), 07:30 Uhr, bis Donnerstag (18.11.), 17:00 Uhr, hebeln Einbrecher die Balkontür eines Einfamilienhauses an der Lessingstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuten die Täter einen Möbeltresor.

Bargeld und Schmuck erbeuten Einbrecher in der Zeit von Dienstag (16.11.), 16:00 Uhr, bis Donnerstag (18.11.), 11:00 Uhr, in einer Wohnung an der Straße "Am Hohe Graben Weg".

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten der Kommissariats Prävention / Opferschutz beraten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch (24.11.) zum Thema Einbruchschutz. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 02131 300-0 oder im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell