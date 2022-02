Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest (ots)

Soest - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Freitagmittag, gegen 12.55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Paradieser Weg / Geschwister-Scholl-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 24 Jahre alte Frau aus Soest war hier mit ihrem Fahrrad unterwegs. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 21 Jahre alte Frau aus Wickede mit ihrem Toyota Corolla aus der Geschwister-Scholl-Straße auf den Paradieser Weg abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin. Bei der anschließenden Kollision kam die Soesterin zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

Rüthen - Bei Alleinunfall schwer verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Rüthen mit seinem Pkw der Marke VW die Lippstädter Straße von Rüthen in Richtung Meiste. Im Übergang von der Lippstädter Straße zur Meister Straße beschreibt die Straße eine Rechtskurve. Beim Durchfahren der Rechtskurve verlor der Rüthener die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Aufgrund der Verformung der Fahrgastzelle musste die Feuerwehr die Person aus dem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Bei Unfallaufnahme wurde sowohl im Fahrzeuginnenraum als auch bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Das stark beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AG)

Warstein-Niederbergheim - Vorfahrt missachtet - 3 Personen verletzt Am Samstagmittag, gegen 13.55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bördestraße / Zweiter Galgenheideweg zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 83 Jahre alter Mann aus Soest war mit seinem Pkw VW Golf unterwegs und missachtete hier die Vorfahrt einer 32 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Soest stammend, die mit einem Pkw BMW unterwegs war. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden insgesamt 3 Personen verletzt. Nach der Erstversorgung der verletzten Personen durch den Rettungsdienst, wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. (AG)

Wickede-Wimbern - Bei Auffahrunfall leicht verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 59 Jahre alte Frau aus Menden mit einem Pkw der Marke Hyundai die Arnsberger Straße in Richtung Mendener Staße. An einer Baustelle musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 83 Jahre alter Mann aus Menden, der mit seinem Pkw der Marke Daimler ebenfalls auf der Arnsberger Straße unterwegs war, erkannt das Fahrmanöver offensichtlich zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Die Fahrerin des Hyundai wurde durch den Aufprall leicht verletzt. (AG)

Warstein-Belecke - Fußgänger von Pkw erfasst und dabei verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 36 Jahre alte Frau aus Büren mit dem Pkw der Marke Peugeot den Parkplatz des REWE-Markts an der Bahnhofstraße. Sie beabsichtigte vom Parkplatz auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen Fußgänger, einen 75 Jahre alten Mann aus Belecke, der die Bahnhofstraße im Schutz einer Fußgängerfurt überquerte. Es kam zum Zusammenprall zwischen dem Fußgänger und dem Pkw. Dabei zog sich der Belecker Verletzungen im Beinbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der Frau aus Büren entstand kein Sachschaden. (AG)

Lippetal-Herzfeld - Jugendlicher in einer Grünanlage durch eine Personengruppe getreten und beraubt Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, hielt sich ein 16jähriger Lippstädter mit einer weiteren Person in einer Grünanlage im Bereich des Kreuzweges, nahe der dortigen Basilika, auf. Zu diesem Zeitpunkt sei man durch eine größere, ihnen unbekannte Personengruppe angesprochen worden. Insgesamt vier Personen aus dieser Gruppe haben dann dem Lippstädter zunächst mehrfach getreten und im Anschluss seine mitgeführte Bauchtasche sowie seine Schuhe und eine Basecap der Marke Nike mit Gewalt entwendet. In der entwendeten Bauchtasche der Marke Eastpak befanden sich das IPhone, eine PowerBank, und die Busfahrkarte des Geschädigten. Zudem wurde der Geschädigte bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich selbstständig in ärztlicher Behandlung. Die tatverdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, 16 - 20 Jahre alt, 170 - 180 cm groß, europäischer Phänotypus, sprach deutsch, kräftige Statur, braune kurze Haare, trug eine graue Jacke der Marke Wellensteyn 2. Person: männlich, 16 - 20 Jahre alt, 170 cm groß, europäischer Phänotypus, sprach deutsch, korpulente Statur, trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze 3. Person: männlich, 16 - 20 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, afrikanischer Phänotypus (dunkle Hautfarbe), schlanke Statur, sprach deutsch, trug eine graue Jacke der Marke Wellensteyn 4. Person: männlich, 16 - 20 Jahre alt, 190 cm groß, afrikanischer Phänotypus (dunkle Hautfarbe), schlanke Statur, sprach deutsch, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Wellensteyn Wer hat den Tathergang beobachtet oder kann Angaben zu den möglichen Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 9100 0. (sch.)

