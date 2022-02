Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Motorsägen von Stihl entwendet

Ense (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. Februar 2022) schlugen unbekannte Täter auf dem Gelände des Bauhofes in der Straße "Am Ohrt" die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen ein und entwendeten fünf Motorsägen der Marke Stihl. Nach einer Alarmauslösung in derselben Nacht um 01.05 Uhr und Hebelspuren an einer Außentür des Gebäudes, geht die Polizei davon aus, dass die Diebe in dieser Zeit auch die Seitenscheiben eingeschlagen hatten. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder Verbleib der Motorsägen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

