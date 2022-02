Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Oberhausen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Einsatz einer EC-Karte

Kreis Soest - Oberhausen (ots)

Mit einem gerichtlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung versucht nun die Kriminalpolizei an die Identität einer Tatverdächtigen zu gelangen. Nach dem Diebstahl einer Geldbörse am 12. Oktober 2021 in einem Supermarkt in Bad Waldliesborn setzte die auf dem Foto abgebildete Frau die hierdurch erlangte EC-Karte an einem Geldautomaten in Eickelborn und in weiteren Lebensmittelgeschäften in Oberhausen ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität der Frau machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Das Foto der Tatverdächtigen können Sie auf der Fahndungsseite der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/73950 einsehen. (reh)

