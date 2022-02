Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Belästigung

Lippstadt (ots)

Eine 16-Jährige ging am Donnerstagabend (10. Februar 2022) mit ihrer Freundin vom Lippstädter Bahnhof in die Innenstadt. Hierbei fiel ihr bereits ein Mann auf, der den beiden Mädchen folgte. Als sie um kurz nach 19 Uhr vor einem Geschäft in der Lange Straße stand sprach der Tatverdächtige sie an und machte anzügliche Bemerkungen. Trotz, dass sich die Jugendliche mehrfach von dem Mann distanzierte, fasste er ihr an den Po und schlug ihr kurze Zeit später darauf. Nach einer erneuten, lautstarken Ansprache gegenüber dem Unbekannten, rannten die beiden jungen Frauen weg und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Er wird beschrieben als

- 20 bis 25 Jahre alt - 180 bis 185 cm groß - Dunkelhäutig mit schwarzen Rasterlocken - Auffallend tiefe Stimme - Trug zur Tatzeit eine rot/weiß karierte Jacke und eine dunkle Hose

Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell