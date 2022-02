Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Geschlagen und Beleidigt - Polizei sucht Tatverdächtigen

Warstein (ots)

Am Mittwoch (9. Februar 2022), gegen 10.30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann aus Erwitte im Bereich der Bushaltestelle "Evangelische Kirche" an der Belecker Landstraße durch einen Unbekannten grundlos geschlagen. In Höhe der Straße "Am Mühlenbruch" beleidigte der Tatverdächtige zudem noch einen 28-jährigen Mann aus Warstein. Die Polizei versucht nun mit einer Personenbeschreibung die Personalien des Unbekannten in Erfahrung zu bringen.

- 30 bis 40 Jahre alt - Schätzungsweise 180 cm groß - Trug zur Tatzeit eine hellbraune Jacke und eine dunkle Kapuze

Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell