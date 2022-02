Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betrügerischer Hinweis auf Computervirus

Lippstadt (ots)

Ein Rentner aus Lippstadt erhielt am Montag (7. Februar 2022) auf seinem Computer eine Meldung, dass sich auf seinem Rechner ein Virus befinden würde. Aus der Meldung ergab sich eine Telefonnummer, angeblich von Microsoft, die man anrufen sollte, damit ein Fachmann ihn bei der Beseitigung des Virus unterstützen könne. Nachdem er die Nummer gewählt hatte, erklärte ihm eine angebliche Mitarbeiterin von Microsoft, dass er ihr den Zugriff auf seinen Computer ermöglichen müsse und er eine Gebühr für den Service bezahlen solle. Der Rentner überwies daraufhin per Online-Banking einen Betrag und stellte später fest, dass durch mehrere unberechtigte Überweisungen von seinem Konto insgesamt ein vierstelliger Betrag rechtswidrig abgebucht wurde. Der Mann verständigte umgehend seine Bank, lies das Konto sperren und erstattete heute Anzeige bei der Polizei. Die Polizei rät Unbekannten keinen Zugriff auf sensible Daten zu gewähren. Weitere Hinweise zum Umgang mit dem Internet und der Möglichkeit den Betrügern ein Schnäppchen zu schlagen finden Sie auf der Internet-Seite der Kreispolizeibehörde Soest unter: https://soest.polizei.nrw/artikel/cybercrime-8 (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell