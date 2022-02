Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfallflucht an der Kettenstraße

Werl (ots)

Gelber Lackaufrieb und circa 500 Euro Sachschaden an einem schwarzen Jaguar sind die Überbleibsel einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (9. Februar 2022) zwischen 16 Uhr und 16.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Kettenstraße. Anstatt den Unfall der Polizei oder dem Wagenbesitzer zu melden, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder einem gelben Wagen mit einem frischen Unfallschaden machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

