POL-SO: Lippstadt - Laternenmast umgefahren - 61.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Für einen 20-jährigen Autofahrer aus Lippstadt endete am Mittwochabend (9. Februar 2022) nach einem Verkehrsunfall auf der Westernkötter Straße die Fahrt mit einer Blutprobe und Beschlagnahme seines Führerscheins. Der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann rammte kurz vor dem Kreisverkehr an der Westernkötter Straße/ Hansastraße einen Laternenmast. Nach eigenen Angaben sei ein silbernen Skoda Superb oder Octavia zuvor aus dem Kreisverkehr in Richtung Bad Westernkotten herausgefahren und ihm hierbei auf seiner Fahrbahn frontal entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er ausgewichen und habe hierbei eine Straßenlaterne gerammt. Da die Eigentumsverhältnisse des verunfallten Wagens nicht gänzlich geklärt werden konnten, stellten die Beamten den Unfallwagen sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf 61.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

